Mit „Sozialen Rezepten“ wollen Bürgermeister Dimitrios Axourgos und die Akteure des von ihm 2019 initiierten Runden Tisches den Kampf gegen die Einsamkeit im Alter fortsetzen. Unterstützung kommt dafür vom Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen“, der jetzt einen Scheck über 5000 Euro an die Diakonie Schwerte überreichte. Letztere ist Partnerin am Runden Tisch. „Die Unterstützung ist sehr wichtig für unser Projekt“, dankte Axourgos.

Das Projekt „Soziales Rezept“ hat seinen Ursprung in England und wird dort getragen von der Erkenntnis, dass es demjenigen gesundheitlich besser geht, der über ausreichend soziale Kontakte verfügt. Mit der guten Idee sollen medizinische Möglichkeiten um soziale Leistungen ergänzt werden. Viele Menschen, vor allem ältere Patient*innen gehen nur deshalb zum Arzt, weil sie einsam sind und für ihre Genesung eigentlich mehr benötigen als eine Packung Tabletten. Die britische Ärztin Helen Kingston bindet seit 2013 ihre Patient*innen in ein eng geknüpftes Netz aus professioneller und ehrenamtlicher Hilfe ein. Nach diesem Vorbild möchte der Runde Tisch die Schwerter Ärzteschaft für das Projekt: „Soziales Rezept“ gewinnen.

Eine Basis für das Soziale Rezept soll eine Online-Datenbank nach dem Vorbild des Bereichs „Frühe Hilfen“ der Stadt Schwerte werden. Sie soll mit entsprechenden Inhalten gefüllt werden, damit das Rezept für alle Patient*innen mit nicht-medizinischen, aber gesundheitsrelevanten Bedürfnissen von Nutzen sein kann. Diakonie-Chefin Andrea Schmeißer: „Diese Form des Sozialen Rezeptes ist ein erster Schritt, um Menschen, die von sozialer Isolation betroffenen oder bedroht sind, den Weg zu anderen Menschen oder Institutionen zu erleichtern. Die Spende aus Münster hilft uns beim Aufbau der benötigten Datenbank, die stetig erweitert und aktualisiert werden und so Grundlage für soziale Angebote sein kann“. Der von der Stadt Schwerte erstellte Wegweiser „Älter werden in Schwerte“ soll das Angebot ergänzen.