Der Internationale Weltmädchentag wird auch in diesem Jahr wieder ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Frau und Mann. Auch in Schwerte soll aufmerksam gemacht werden auf die Bedürfnisse heranwachsender Frauen. Am 10. Oktober ist von 10 bis 13 Uhr in der Schwerter Innenstadt ein Aktionstag geplant, an dem sich viele Institutionen und Einrichtungen beteiligen werden.

Der Internationale Weltmädchentag der Vereinten Nationen findet seit 2011 immer am 11. Oktober statt. Er verfolgt das Ziel, auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufmerksam zu machen. Durch begleitende Kampagnen sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation gezeigt werden. Forderungen sind unter anderem:

*gezielte Förderung von Mädchen und jungen Frauen durch Bildung

*Bekämpfung der Zwangsehe

*Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen

*konsequente Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen

*keine Toleranz für Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen im Namen von Tradition oder Kultur.

Alles steht unter dem Motto: Sei mutig! Trau dich was! Setze deine Grenzen selbst! In Schwerter Geschäften sollen zudem „Rebel Girls“ präsentiert werden. „Das sind tolle Frauen aus dem Buch ,Good Night Stories for Rebel Girls‘“ sagt Birgit Wippermann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwerte. Und Judith Bäcker aus dem Jugendamt der Stadt Schwerte ergänzt: „100 außergewöhnliche Frauen aus Geschichte und Gegenwart, die ihre Heimat verließen, um in einem anderen Land ein neues Leben zu beginnen, werden präsentiert.“ Im Büro der MitMachStadt (Am Markt 11) findet dazu eine Lesung der Stadtbücherei statt.

In Schwerte ist die Zahl der Unterstützer beachtlich. Amnesty International, die Bürgerstiftung Schwerter Mitte, die Diakonie Schwerte Schwangerschaftsberatungsstelle, die Frauen- und Mädchenberatungsstelle im Frauenforum im Kreis Unna, die Gesamtschule Gänsewinkel, das Jugendamt und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwerte, die Stadtbücherei, die Tanzschule Thiele, das „JungeEnsemble“ im Theater am Fluss und der Verein Türkischer Elternbund Schwerte und Umgebung werden Info-Stände, Theater, Lesungen, Ausstellungen, Aktionen, Mini-Workshops zum Thema Selbstbehauptung und Streetdance präsentieren – und zwar coronagerecht und schon einen Tag vor dem Weltmädchentag.