„Radelspaß zwischen Ruhr und Lippe“ nennt sich die neu aufgelegte Fahrradkarte des Kreises Unna. Sie ist auch in Schwerte erhältlich, und zwar im Tourismusbüro der Stadt Schwerte - im Wuckenhof (Kötterbachstraße 2).

Das Fahrradfahren boomt, ganz besonders in den Sommerferien. Wer ein Fahrrad hat, sollte aber auch wissen, wohin er damit fahren kann. An dieser Stelle hilft der Kreis Unna weiter – und zwar mit seiner Fahrradkarte. Zahlreiche Touren-Inspirationen gibt es dort. Wichtigster Bestandteil ist die Route „RadKreisUnna“: Sie verbindet die Römer-Lippe-Route im Norden und den Ruhrtal-Radweg im Süden des Kreises. Neben weiteren Themenrouten, wie der Route der Industriekultur, Seseke-Weg etc. gibt es auch einen Überblick über die so genannten A-Wege, die Rundtouren um jede Stadt/Gemeinde, Verbindungswege und Radstationen. Der Kreis Unna gilt als Paradies für Radfahrer.

„Wir präsentieren neben diesen bewährten Inhalten auch Neues mit den Knotenpunkten des radrevier.ruhr inklusive passender Tourenvorschläge für den Kreis Unna“, berichtet Birgit Heinekamp aus der Stabsstelle Planung und Mobilität des Kreises Unna, die die Neuauflage vorgelegt hat. Wer noch mehr Infos möchte, kann außerdem auf die Broschüren des Kreises zurückgreifen: Erhältlich ist ein breites Spektrum von Bahn&Bike über Wandertouren bis hin zur Tourismusbroschüre. Gesammelt sind hier zahlreiche Freizeitangebote und touristische Highlights sowie Tipps, Touren und Wissenswertes für Radfahrer, Wanderer, Sportler und Neugierige.

Das Tourismusbüro der Stadt Schwerte ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Die Fahrradkarte und die Broschüren können außerdem auf der Internetseite www.kreis-unna.de heruntergeladen werden (Suchbegriff: Radfahren und Radwandern).