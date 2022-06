Das Stadtradeln hat in diesem Jahr alte Rekorde gebrochen. 731 Menschen haben an der Aktion teilgenommen und sind insgesamt 143.311 Kilometer gefahren. Das ergibt eine CO2-Vermeidung von 22 Tonnen.

„Das ist ein, wie ich finde, bemerkenswertes Ergebnis“, weiß der Technische Dezernent der Stadt Schwerte, Christian Vöcks, der am Dienstag gemeinsam mit der zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin Sofia König die Preisverleihung im Bürgersaal des Rathauses vornahm. „Ich danke Ihnen allen, dass Sie so kräftig in die Pedalen getreten haben“. Im Schnitt ist jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer in der drei Wochen dauernden Aktion 254,5 Kilometer gefahren.

Ausgezeichnet wurden u.a. Wolfgang Steger, Peter Willecke, Leon Stock, die Familie Jendrusch, die Firma Witteler als bestes Unternehmen (übrigens mit 150 von den Stadtwerken Schwerte gesponsorten Eiskugeln) und das Friedrich-Bährens-Gymnasium, das als bestes Team 22.789,5 Kilometer fuhr und dafür ein Preisgeld von 500 Euro erhielt.