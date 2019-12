Schwerter DRK bittet auch in 2020 um Blutspenden

Das Rote Kreuz in Schwerte bittet die Bevölkerung auch im neuen Jahr wieder um Blutspenden. Der erste Termin im Jahr 2020 findet am 16. Januar im katholischen Gemeindezentrum in Villigst statt.

Die DRK-Verantwortlichen in der Ruhrstadt, an der Spitze mit der Blutspendebeauftragten des Ortsvereins Ute Narat, bedanken sich zum Jahresende für die Unterstützung der zahlreichen Blutspender und vielen ehrenamtlichen Helfer und rufen die Bevölkerung für das neue Jahr wieder zur Blutspende auf. Der erste Termin findet am Donnerstag, 16. Januar, in der Zeit von 17 Uhr bis 19:30 Uhr, im Villigster St. Thomas-Morus-Gemeindezentrum (Schöders Gasse 3) statt.

Weitere Termine sind am Freitag, 14. Februar, von 17 Uhr bis 19:30 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus Westhofen, Labuissierstraße 32 sowie am Donnerstag, 5. März, von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr, im Gemeindezentrum St. Viktor am Markt. Ebenfalls Blut gespendet werden kann im 1. Quartal 2020 - am Mittwoch, 25. März, von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr, im Katholischen Pfarrheim Schwerte-Ost (Ostberger Straße 68b).

Das heimische DRK erinnert auch daran, dass zwischen zwei Spenden ein Abstand von 56 Tagen erforderlich ist. Das Rote Kreuz weist daraufhin, dass es besonders zum Jahreswechsel immer wieder bei der Blutversorgung der Krankenhäuser zu Engpässen kommt.

Wer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit im DRK-Schwerte, etwa im Helferteam bei den Blutspendeterminen oder der Mitarbeit im Rettungsdienst, interessiert, kann auch unverbindlich bei den regelmäßigen Dienstabenden, immer dienstags um 19 Uhr, im Dr.-Werner-Voll-Haus, Lohbachstraße 4, vorbeischauen.

Eine Kontaktaufnahme kann aber auch problemlos und unkompliziert über die E-Mail: info@drk-schwerte.de oder telefonisch unter der Rufnummer: 02304/42122 beim DRK-Ortsverein Schwerte e .V., im Vereinsheim an der Lohbachstraße 4 erfolgen.

Terminhinweise finden sich auf der Homepage des DRK-Schwerte unter: www.drk-schwerte.de