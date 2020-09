In einem feierlichen Rahmen hat die Stadt Schwerte am Donnerstag in der Rohrmeisterei zum ersten Mal seit ihrer Einführung in der Ruhrstadt die Ehrenamtskarte ausgegeben. 94 ehrenamtlich tätige Menschen hatten die Karte beantragt, mehr als 60 von ihnen waren zur Erstvergabe gekommen.

Bürgermeister Dimitrios Axourgos würdigte in seinem Grußwort das Ehrenamt. „Die Ehrenamtskarte NRW ist ein Symbol der Anerkennung und Wertschätzung von ehrenamtlichem und bürgerschaftlichem Engagement“, hob er hervor. „Die Stadt Schwerte, aber auch das Land NRW bedanken sich bei den überdurchschnittlich engagierten Personen für ihre unentgeltlich erbrachte Leistung für das Gemeinwohl“. Gleichzeitig dankte der Bürgermeister allen Unterstützern, die das Projekt mit zahlreichen Vergünstigungen für die Besitzer der Ehrenamtskarte unterstützen.

In Schwerte gibt es mittlerweile 24 Vergünstigungen. Diese reichen von freien Eintritten zu Kulturveranstaltungen über Preisnachlässe bis hin zu kostenlosen Kursteilnahmen. „Die Akquise für weitere Vergünstigungen geht weiter“, verspricht Christopher Wartenberg. Er leitet die Koordinierungsstelle Ehrenamt seit mehr als einem Jahr. Übrigens: Inhaber der Ehrenamtskarte können nicht nur Vergünstigungen in Schwerte, sondern landesweit in Anspruch nehmen. 4644 Angebote gibt es.

Übrigens: Für vier Menschen gab es besondere Erwähnungen: Wolfgang Brandt (Billardclub BW Schwerte) und Christel Timmer (Evangelische Kirchengemeinde), beide Jahrgang 1937, sind die beiden ältesten Ehrenamtskarteninhaber. Wolfgang Brandt leistet schon seit 61 Jahren ehrenamtliche Arbeit für seinen Verein. Die beiden jüngsten Ehrenamtskarteninhaber sind 17 Jahre jung und heißen Karolin Wuttkowski (DLRG Schwerte) und Torben Kleingries aus dem Löschzug Westhofen der Freiwilligen Feuerwehr.

Für den musikalischen Rahmen sorgte in der Rohrmeisterei der Pianist Thomas Klein.