Nach dem Abriss der über 20 Jahren alten Gerätehäuser auf dem vorderen Gelände der Kita an der Ulme in Geisecke, freuen sich Erzieherinnen und Kinder über ein neues Gerätehaus zum Aufbewahren der Spielgeräte. Die Spielautos und andere Fahrgeräte können von den Kindern selbstständig aus und in das Gerätehaus gefahren werden.

Das Fundament wurde, in Absprache mit Frau Austmeyer (Stadt Schwerte), durch eine Fachfirma erstellt. Die Kosten wurden seitens der Stadt übernommen.

Das Gerätehaus selbst ist mit Hilfe der Sparkassenstiftung Schwerte und dem Förderverein der KiTa an der Ulme finanziert worden. Den Aufbau führte der Förderverein in Eigenregie durch - er dauerte insgesamt 2 Wochen. Der Zero Profi Malermarkt GmbH und Co. KG spendete die Farben. Marc Dammers (Niederlassungsleiter Zero) trug sie professionell auf.