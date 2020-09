Bedingt durch die Corona Pandemie können die Anmeldungen der Schulanfänger für das Schuljahr 2021/22 in diesem Jahr an der Johann-Hinrich-Wichern Schule Sonsbeck (Gemeinschaftsgrundschule) nicht in der gewohnten Form stattfinden.



Die Eltern schulpflichtiger Kinder (Geburtszeitraum 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015) werden in drei Gruppen zu einem Infoabend (22., 23. und 24. September 2020) im FORUM der Schule schriftlich eingeladen. An diesem Abend kann leider nur ein Elternteil teilnehmen.

Die Leitung der Offenen Ganztagsschule und die Schulleitung der Johann-Hinrich-Wichern Schule werden dann einen Überblick über das Schulleben, das pädagogische Konzept und die Inhalte der Nachmittagsbetreuung geben. Außerdem erhalten die anwesenden Eltern Hilfestellung beim Ausfüllen der Anmeldebögen.

Persönliche Einladung

"Sollten Sie für Ihr schulpflichtiges Kind keine persönliche Einladung erhalten haben, melden Sie sich bitte umgehend telefonisch im Sekretariat der Schule unter Telefon 02838/2746.", heißt es in der Ankündigung.

Zur Anmeldung sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet.



Für Kinder, die nach dem 1. Oktober 2021 das 6. Lebensjahr vollenden, kann bis zum 31. Januar 2021 ein Antrag auf vorzeitige Einschulung gestellt werden.

Den Antrag auf vorzeitige Anmeldung, den Anmeldebogen sowie weitere Informationen zur Schule finden Sie auf der Homepage der Schule unter www.grundschule-sonsbeck.de