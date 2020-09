Ab Montag, 14.9.

ist in Sonsbeck die Auffahrt zur A57 in Richtung Nimwegen gesperrt.

Ab Samstag, 19.09. folgt die Sperrung der Auf- und Ausfahrt der Anschlussstelle Sonsbeck in Richtung Köln. Beide Sperrungen bleiben bis Mitte Dezember bestehen.

Die Verkehrsteilnehmer werden über die Bedarfsumleitung U84 zur Anschlussstelle Rheinberg geführt. Grund der längeren Sperrung der Umbau der Verkehrsführung in dem Enthaltungsentwurf der A57.