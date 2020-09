Unter dem Motto „CDU Sonsbeck - Aktuell in …“ finden die nächsten Bürgertreffen der CDU Sonsbeck statt und zwar am Freitag, 4. September, von 18 bis 21 Uhr auf dem Rathausplatz in Sonsbeck, und am Samstag, 5. September, von 11 bis 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Labbeck.

Beim letzten Bürgertreffen in der Ortschaft Hamb, an dem zeitweise auch die hiesige Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss und Landratskandidat Ingo Brohl teilnahmen, standen neben politischen Themen auch das für den gleichen Tag vorgesehene, aber abgesagte Schützenfest im Mittelpunkt der Gespräche.

Viele Hamber Bürger nutzen die Möglichkeit, mit den örtlichen Kandidaten Gudrun Bach und Dirk Witt ins Gespräch zu kommen. Auch die weiteren Bewerber der CDU und natürlich Bürgermeister Heiko Schmidt hatten viele interessante Kontakte. Der Vorschlag einiger Hamber, auch außerhalb des Wahlkampfes die Bürgergespräche anzubieten, wurde vom CDU-Vorstand gerne aufgenommen.