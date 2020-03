KLJB Sonsbeck auf Schrottjagd

Sonsbeck. Auch in diesem Jahr trafen sich die Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) wieder, um angefallenen Schrott einzusammeln. Am 7. März versammelten sich bei schönem Wetter um acht Uhr rund 55 fleißige Helfer auf dem Neutorplatz, die sich dann mit sieben Gespannen, gestellt von den Mitgliedern der KLJB Sonsbeck, auf den Weg durch Sonsbeck, Labbeck und Hamb machten.

Den ganzen Vormittag sammelten die Jugendlichen fleißig. Zur Stärkung brachte ein Versorgungswagen belegte Brötchen und selbstgemachten Kuchen vorbei. Von 12-14 Uhr versammelten sich die Helfer im Kastell, denn dort gab es eine heiße Suppe für alle. Danach ging es mit viel Motivation weiter, bis abends der Schrott in Issum bei „Metrag“ abgeladen wurde.

Der Erlös aus der Aktion fließt in die gemeinnützige Arbeit der KLJB und kommt Aktionen wie zum Beispiel dem Nachmittag für Jung und Alt und dem Ferienspaß für Kinder zugute.

Am Abend wurde dann für die fleißigen Helfer die „Helferfete“ veranstaltet. Gegen 20 Uhr trafen sich alle KLJBler, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Dort wurde bei der Siegerehrung bekannt gegeben, dass Eric van de Weyer, der den Bezirk „Ploo“ fuhr, erneut zum „Schrottkönig“ ernannt ist und somit den Wanderpokal ein weiteres Jahr behalten darf. Dicht auf den Fersen war ihm Christina Weihofen mit dem Bezirk „Berg“, die den zweiten Platz belegte.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist und Interesse an der Landjugend hat, kann gerne mal bei einer Aktion vorbei schauen und sich auf der Instagram-, Facebook- oder Internetseite der KLJB Sonsbeck informieren.