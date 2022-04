Die Osterzeit in Gotha wird wieder durch den „Ostereiermarkt“ mit bestimmt. Während die letzten beiden (Corona-)Jahre diese Kulturveranstaltung ausfiel, war sie nun für den Samstag/Sonntag (09./10. April 2022) jeweils von 10 bis 17 Uhr geplant.

Viele Jahre habe ich diesen „Ostereiermarkt“ begleitet, fotografiert, gefilmt, in MH-Beiträgen davon berichtet. Es war eine liebgewonnene fast schon Tradition.

Da nimmt es nicht Wunder, dass ich heute, am Eröffnungstag, der Erste sein wollte – und mir dies auch gelang. Zwar musste ich noch ein paar Minuten warten, bis eingelassen wurde, doch das machte ich doch gerne.

Etwas schmunzeln musste ich freilich, als ich darauf hingewiesen wurde, dass ein Fotografieren nur bei Genehmigung der Aussteller/Verkäufer gestattet sei !

Das mache ich doch immer ! So auch dieses Mal. Es war amüsant und auch für mich eine große Freude, dass mich die meisten Aussteller noch kannten und auf meine Frage alle antworteten „SIE brauchen doch gar nicht zu fragen. Sie dürfen freilich !“

Es wurde ein wunderbarer Rundgang !

Die Vielfältigkeit der gestalteten Ostereier und auch drumherum liebevollen Gestaltungen begeisterten mich auch dieses Jahr aufs Neue !

Bei fragenden Blicken, was ich mit den Fotos denn machen würde, verwies ich darauf, meinen Eindruck von diesem „Ostereiermarkt“ in einen Internetbeitrag zu setzen. Kurze Überlegung, dann zustimmendes Nicken. Es kann ja wieder eine kleine Werbung für Gotha und seine Osterkultur werden !

Im Hinausgehen warf ich noch einen Blick auf den Stand der „Bäckerei Zeis“, welche ebenfalls traditionell mit von der Partie war und zu Kaffee und Kuchen einlud.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, dass draußen vor dem Orangenhaus „Hänsel & Brätel“ leckere Bratwürste ins Rennen schicken würden. Eine unserer Hausmitbewohnerinnen sagte uns am Nachmittag, dass sie auch dort gewesen war und eine der Bratwürste zu Mittag verspeist habe.

Das Schönste dieses Tages ist, dass die Kultur und ihre Traditionen wieder Fuß fassen und viele Menschen dies annehmen. Als ich ging, war das Orangenhaus voller Besucher !

Am Ende meines Besuchs des "Ostereiermarkt" den Osterhasen und die "Schlossmaus Kasimir" noch getroffen zu haben - ach, was hatte ich doch heute für ein Glück !

__________________________



Zu den Fotos:

Einerseits habe ich alle Stände aufnehmen dürfen und hier einbringen wollen.

Andererseits waren etliche der Motive so verlockend, dass ich sie etwas näher ran holte.

Dadurch ist die Anzahl der Fotos etwas sehr umfangreich geworden, was man bitte meiner Begeisterung zu Gute rechnen möge.

__________________________