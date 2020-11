Dann initiierte Cordula Bischof, Leiterin der Ernstrodaer Musikschule „Fröhlich“, das legen eines Steinpfades bis hin zur „Ev, Kindertagesstätte ‚Kirchbergknirpse‘ Ernstrodas“.

Die Beteiligung war ebenso erfreulich wie die so verschiedenen Bemalungen von Steinen – großen und kleinen - von Großen und Kleinen!

So wurden aus den einfachen Steinen kleine Kunstwerke, die sich willkürlich aneinander reihten.

Mit Sommerabschluss wurden sie eingesammelt und in einen Bottich der Kindertagesstätte für ein „Einpflanzen“ (vielleicht als eine Sonne) im kommenden Jahr. Freilich konnten sie nicht als Pfad liegen bleiben, um durch die Witterung nicht an Farbe zu verlieren.

Das wird natürlich geschehen, wenn sie dann „gepflanzt“ sein werden.

Um die Gesamtheit dieser „Steinkunst“ nachhaltig zu sichern, hatte ich die Idee, sie zu Buchstaben zu legen, abzufotografieren und somit nicht nur bildhaft zu erhalten sondern sie auch in Texte oder Namen einfließen zu lassen.

So kam es zum „Steine . Projekt“, welches abgeschlossen ist und am Montag auf CD gebrannt an die Kindertagesstätte übergeben wird.

Doch lassen mich diese Steine einfach nicht los.

So habe ich mir nun die einzelnen Buchstaben anzeigen lassen, um aus ihnen die attraktivsten Steine heraus zu kopieren und als DIE TOLLEN 100 hier an den Beitrag zu heften.