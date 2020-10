Aus der Wendezeit kannten wir den gebürtigen Eisenacher Uwe Weibrecht bereits.

Nun ist er schon zwanzig Jahre in Brasilien, hat die doppelte Staatsbürgerschaft angenommen und ist einer der Begründer von „ProBrasil – Wir geben Armut Contra“ .

Als er mich vor einigen Wochen kontaktierte, um ihm einen Gefallen zu tun hinsichtlich von Daten um seine Abiturzeit 1988 in der DDR, war die aktuelle Verbindung geschaffen.

Er schrieb mir etwas über sich und „ProBrasil“, machte mich auf die entsprechende Internet-Seite aufmerksam, weckte so meine große Neugier auf diesen Verein.

Nun war er für einige Tage in Deutschland, so dass wir, Heide und ich, Uwe Weibrecht am 01. Oktober in Eisenachs „Das total verrückte Kartoffelhaus“ zum Mittag einladen konnten.

Es wurden zwei hoch interessante Stunden, in denen wir viel

von „ProBrasil“,

vom Stadtteil Sao Paulos mit 1,5 Mio. Einwohnern, in dem „ProBrasil“ aktiv ist,

von den Schwierigkeiten mit den Behörden,

von der riesigen Armut vor allem der Kinder,

vom großen Bildungsbedarf

erfuhren.

Durch die Ermittlung der jeweils konkreten Armutsgründe, deren Bekämpfung im Rahmen der Möglichkeiten durch zahlreiche Essenusgaben sowie die Bildung auch und gerade der Kinder der Armen, damit sie sehen und erkennen können, wo und was dagegen getan werden kann und muss, schaffen die unermütlichen meist ehrenamtlichen Mitarbeiter von "ProBrasil" die Grundlagen ihrer oft vielleicht zu geringen aber doch so wichtigen Erfolge. Durch die Kontinuität ihrer Arbeit wird vor allem das Vertrauen in diese Organisation gefestigt.

Die finanzielle Basis sind die weltweiten Spenden - auch aus Deutschland - welche wahrhaftig schier umfassend in die praktische Arbeit fließen!

Deshalb ist "ProBrasil" auch mit dem deutschen Spendensiegel ausgezeichnet.

Uwe Weibrecht zuzuhören, seine Leidenschaft sowie seinen ungebrochenen Tatendrang zu spüren, sein freundliches wie entgegenkommendes Auftreten unterstrichen förmlich, wie er sich nunmehr über 20 Jahre in Brasilien engagiert, um der Armut Contra zu geben!

Gern nahmen wir von ihm "ProBrasil"- Flyer mit. Einen habe ich abfotografiert und dem Beitrag beigegeben.

Auf "facebook" auch sehr lebendig zu sehen:

"ProBrasil e.V."

_________________________________________

Neben sporadischen Spenden, habe ich auch eine regelmäßige eingerichtet:

Dieses Jahr spende ich monatlich für „Ein Herz für Kinder“.

Im kommenden Jahr werde ich meine monatliche Spende an „ProBrasil“ geben.