Der TVH lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein, am 20.08.2021 um 18.00 Uhr in die Sporthalle Hasslinghausen, Eingang über das Jugendheim links an der Seite.

Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich bis 16.08.2021 unter info@tv-hasslinghausen.de oder 02339-6688 (AB). Es sind die AHA-Regeln einzuhalten, die JHV muss kontaktlos durchgeführt werden, bitte unbedingt beachten.

Wir freuen uns sehr, dass ihr endlich wieder zu uns kommen dürft. Aufgrund der Hallengröße können wir bis zu 100 Mitgliedern empfangen.