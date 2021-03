Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr öffentliche Ordnung und Sicherheit der Stadt Sprockhövel hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, der Planstraße im neuen Baugebiet "Im Beisenbruch" in Niedersprockhövel den Namen "Am Winkel" zu geben.

In der amtlichen Katasterkarte, so informierte die Verwaltung den Ausschuss, findet man im Bereich des Plangebietes die historische Gewannbezeichnung "Winkel". Auch die angrenzende Straße Beisenbruch hat ihren Ursprung in einer alten Gewannbezeichnung und ist in der Katasterkarte verzeichnet.

„Unsere Planungen und Vorbereitungen zum Verkauf der Häuser und Wohnungen laufen auf Hochtouren“, sagte jetzt ein Projektleiter des Investors Ten Brinke auf Nachfrage zum STADTSPIEGEL.

48 Häuser und 28 Wohnungen



Der Investor hat 48 Doppelhaushälften mit Keller sowie zwei Gebäude mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen vorgesehen. Die Wohnungsgrößen betragen 55 bis 158 Quadratmeter.

Anfang 2021 wird aber zuerst mit dem Bau der Erschließungsstraßen begonnen. Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens ist in den Jahren 2022/2023 vorgesehen.

Zwei Zufahrten zum neuen Baugebiet



Das neue Baugebiet kann über die Brinkerstraße und über die Hölterstraße erreicht werden. "Aus dem neuen Baugebiet heraus wird ein Fußweg angelegt, der direkt zur Beisenbruchstraße führt", sagte Fachbereichsleiterin Susanne Görner jetzt im Ausschuss. Die neue Erschließungsstraße wird insgesamt als Mischverkehrsfläche ausgebildet, die durch den Verzicht auf Hochborde und das Anlegen einer niveaugleichen gepflasterten Fläche in schwarz-rotem Betonsteinpflaster gekennzeichnet ist.

Es sind insgesamt 16 Baumbeete vorgesehen, 14 Stellplätze und 18 Parkplätze sollen errichtet werden, davon sind zwei behindertengerecht. Die Straßenlaternen erhalten eine LED-Lampen mit einer Insekten- und fledermausfreundlichen Beleuchtung. "Das LED-Licht wird zielgerichtet auf die Straße gebracht und es wird kein umweltschädliches Streulicht erzeugt", ergänzte Susanne Görner.

Die Sorgen mancher Anwohner, ein Verkehrschaos auf der Brinkerstraße sei vorprogrammiert, scheinen unbegründet zu sein. Es wurde von der Stadt Sprockhövel durch externe Gutachter eine Beurteilung der Verkehrssituation in den Straßenzügen Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Brinkerstraße und Hölterstraße vorgenommen. Auch die vorhandenen Verkehrsbelastungen auf der Hauptstraße wurden bei der Untersuchung berücksichtigt.

Der Gutachter kam damals zu dem Ergebnis, dass in der Brinkerstraße, der Hölterstraße, der Bahnhofstraße und der Friedrichstraße mit der Mehrbelastung durch die Neubaugebiete „Im Riepelsiepen“ und „Im Beisenbruch“ keine kritischen Verkehrsbelastungen erreicht werden. Die Straßen Brinkerstraße und Hölterstraße, sowie die Bahnhofstraße und die Friedrichstraße können laut Gutachter den Verkehr auf die Hauptverkehrsstraßen abfließen lassen.