Das Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises befindet sich in Ennepetal, Kölner Straße 205. Im Februar - laut aktueller Meldungen voraussichtlich am 8. Februar - sollen dort die Impfungen der über 80-Jährigen starten; ab dem 25. Januar beginnt die Anmeldefrist. Die Senioren erhalten in den nächsten Tagen Post von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Bürgermeisterin Sabine Noll mit der Einladung und Informationen zur Corona-Schutzimpfung.



Unter den Impfberechtigten gibt es sicherlich einige, die nicht in der Lage sind, selbständig dorthin zu kommen. "Es ist mir ein großes Anliegen, dass möglichst viele Personen dieser Risikogruppe die Impfung erhalten können", so die Bürgermeisterin und bittet die Sprockhöveler um Unterstützung bei der Einrichtung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes. "Wir haben jetzt die Möglichkeit zu zeigen, dass wir in Krisenzeiten zusammenstehen. Bereits jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die ihre nachbarschaftliche Unterstützung anbieten."

Infos im Seniorenbüro



Es werden Freiwillige gesucht, die die Senioren zum Impfzentrum fahren und sie dort begleiten. Hinweg, Begleitung im Impfzentrum und Rückfahrt umfassen einen Zeitaufwand von etwa zwei Stunden. Bei der Fahrt sind die aktuellen Corona-Beschränkungen zu beachten.

Wer gerne helfen möchte, wendet sich bitte an Bärbel Mays, Tel. 02339/917356, oder Kerstin Eggert, Tel. 02339/917320. Freiwillige Helfer erhalten von den beiden Mitarbeiterinnen des städtischen Seniorenbüros weitere Informationen, die Kontaktvermittlung sowie, wenn gewünscht, den notwendigen FFP2- Mund-/Nasenschutz.