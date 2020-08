Erneut wagten sich die acht "Werferoldies" an die schwierige Disziplin des Kettenwurfs, die ihnen zur Technikverbesserung des weitaus schwierigeren Hammerwurfs dienen soll.

Vorher wurden durch Gerätewart Wilhelm Holtsträter drei neue Geräte erstellt. Über einen neuen W50-Vereinsrekord mit 25,30m konnte sich Ilona Schaub freuen, die bereits seit mehreren Jahren in der Hammerwurfszene bekannt ist. Für die Männer des SuS gab es einige ordentliche Weiten: M60 - Joachim Seiffert (31,47m), Dietmar Westerhellweg (26,40m), Manfred Meier (23,80m; M65 – Eduard Meier (15,80m); M70 – Wilhelm Holtsträter (17,69m); M80 – Günter Ebeling (17,45m), Werner Silz (15,79m).

Da inzwischen wieder kleinere offizielle Leichtathletik-Sportfeste stattfinden, wollen einige SuS’ler ihre erworbenen Kenntnisse nun auch beim Hammerwurf einbringen, denn diese Disziplin steht u.a. im September in Soest und Oelde auf dem Programm.