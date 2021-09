Das Barock-Ensemble „Camerata Inspirata“ kommt am 3. Oktober, 17 Uhr, in die ev. Kirche nach Hemmerde und präsentiert, mit dem Programm "I colori dell' amore", ein klassisches Konzert der Extraklasse.

Der Titel, übersetzt "Farben der Liebe", passt zur Spielfreude des Ensembles, mit feuriger Leidenschaft, abgrundtiefer Trauer und lodernder Wut ebenso wie glückseliger Ruhe. Die Werke von Vivaldi, Händel u.a. werden von der Altistin Cordula Boy und den Instrumentalisten Uta-Maria Korsmeier (diverse Blockflöten), Maria Cristina Witte (Truhenorgel) und Thomas Büttner (Violoncello) so spannungsreich interpretiert, dass das Thema auch mit 300 Jahren Abstand nichts von seiner Aktualität verloren hat.