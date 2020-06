Schlägerei in Sundern - Polizei ermittelt

Mehrere Anrufer meldeten in der Nacht zum Donnerstag eine größere Schlägerei in einer Unterkunft an der Hochstraße. Mit mehreren Streifenwagen traf die Polizei wenige Minuten später ein.

Die Schlägerei war bereits beendet. Die Beamten trafen auf einen leicht verletzten Bewohner der

Unterkunft. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen mehreren, angetrunkenen Bewohnern zu Streitigkeiten. Anschließend gingen die Kontrahenten mit den Fäusten und möglicherweise auch mit Zaunlatten aufeinander los. Die Polizei nahm die Personalien der beteiligten Männer auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an.