Sundern. Darauf haben viele Kinder und auch Anne Knapstein, die das Kreativprogramm "krass & clever" langjährig durchführt, schon lange gewartet.

Ab Mittwoch, 02. Juni darf wieder zusammen gemalt. gebastelt und gelacht werden. Dank der gesunkenen Inzidenzzahlen kann krass & clever jetzt wieder in Präsenz stattfinden. Natürlich werden weiterhin die gebotenen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten. Dazu gehört, dass sich nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden gleichzeitig in der Kreativwerkstatt des Kunstvereins Sundern-Sauerland e.V. Röhre 4 in Sundern aufhalten dürfen. Deshalb ist eine Anmeldung in diesem Fall besonders wichtig.

krass & clever findet wieder wie gewohnt Mittwochs von 16 - 18 Uhr statt. Und was auch immer noch gilt: es wird viel mit Farbe gemalt, und manchmal auch ein klein wenig gekleckst :o),

deshalb bitte nur Kleidung tragen, die ein paar Fabspritzer verträgt.

Anmeldung bei: Kulturbüro, Stadt Sundern, Uta Koch, 02933 - 81 209 oder: U.koch@stadt-sundern.de

Ort: Röhre 4, 59846 Sundern.

krass & clever ist eine Kooperation von Stadt Sundern, Bürgerstiftung Sundern, Kulturring Sundern