Für seine Mitglieder führt der Mieterverein Sauerland und Umgebung in Sundern am Donnerstag, 1. Oktober, zwischen 15 und 16 Uhr im Rathaus, Rathausplatz 1 Beratungen mit dem Assessor Frank Beitz durch. Hierfür ist eine telefonische Anmeldung unter Tel. 02331/204360 wegen der Einhaltung der Hygienevorschriften unbedingt erforderlich. Die Beratungsräume dürfen nur mit einem Mund- und Nasenschutz betreten werden. Die weiteren Beratungen finden dann jeweils am 1. und 3. Donnerstag eines Monats zu den oben genannten Zeiten statt, soweit dies die Pandemiesituation erlaubt.