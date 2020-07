Bereits im Jahr 2017 hat der SGV Langscheid/Sorpesee ein neues Wegeleitsystem im Wandergebiet rund um den Sorpesee errichtet. Um eine noch bessere Orientierung zu ermöglichen, kam nun eine Neugestaltung der Wanderwegtafeln an fünf verschiedenen Standorten in Langscheid hinzu.



Die großen, übersichtlichen Tafeln zeigen die Rundwanderwege des SGV Langscheid/Sorpesee und den Waldroute Themenweg „Rund um den Sorpesee“, sowie die Rundwanderwege ab dem Wanderparkplatz Hövel. Andreas Danne (1. Vorsitzender), Christoph Henke (2. Vorsitzender), Hans-Dieter Papenkort (Wanderwart) und Günther Mantoan (Wegewart) übernahmen die Planung der Schilder, um die Gestaltung kümmerte sich Barbara Leonhard (Beisitzerin). Die Wanderwegtafeln wurden dann von Andreas Wilmes (Hüttenwart), Hans-Dieter Papenkort, Andreas Danne

und Christoph Henke an der Krähenbrinke-Hütte, am Langscheider Dorfplatz, am Tannenweg, auf der Langscheider Straße (gegenüber der Bäckerei) und am Sorpedamm aufgestellt.