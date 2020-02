Im Probenraum der Freien Evangelischen Gemeinde fand die Jahreshauptversammlung des Frauenchores „pro musica“ 1989 Uedem e.V. statt. Evelyn Bebensee eröffnete mit einem Dankeschön an alle Sängerinnen und an den Chorleiter, Manfred Hendricks, und bedankte sich für die außerordentlich gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.

UEDEM. Annette Thomas verlas den Jahresbericht 2019. Unvergessen waren die Auftritte und Konzerte in Kellen, Xanten, Kevelaer, Repelen und auf dem Handwerkermarkt in Moyland. Das Chorseminar führte den Chor im vergangenen Jahr nach Monschau und Banneux. Unvergesslich bleiben allen Sängerinnen das Konzert in der Aukirche in Monschau und die Mitgestaltung des Pontifikalamtes mit Weihbischof König aus Paderborn in Banneux (Belgien), zu dem rund 1.400 Pilger anreisten.

In der Sommerpause organisierten Hildegard Borrmann und Rita Hebben (als Vergnügungsausschuss) eine Radtour zum Humanshof in Uedemerbruch, wobei Christina Kamman bei ihrer Hoftour bei allen Sängerinnen einen bleibenden Eindruck von der vielfältigen und anspruchsvollen Arbeit auf einem Bauernhof vermittelte.

Manfred Hendricks als Chorleiter ließ in seinem Jahresbericht seine große Dankbarkeit gegenüber „seinen Frauen vom Frauenchor“ erkennen, die ihm gegenüber seine großartige Arbeit sehr wertschätzen. Auch „nach 23 glücklichen Jahren als Chorleiter beim Frauenchor“ „pro musica“ 1989 Uedem e.V. sei er „immer wieder begeistert, mit wie viel Effizienz und dennoch unglaublicher Freude“ jeden Mittwoch und bei jedem einzelnen Auftritt gesungen wird. Er freue sich sehr, dass immer wieder neue Sängerinnen den Weg zum Singen finden und diese gut in den Chor integriert werden können, auch wenn das Auswendigsingen und das große Repertoire außerordentliche Herausforderungen für jede neue Sängerin darstellen.

Für Hendricks war es ein besonderes Bedürfnis, seinen Dank an die Frauen für die effektive Probenarbeit zu richten, denn auch durch geteilte Proben wurden „Lieder aus den Anfangsjahren auf das heutige Niveau gehoben“. Die Proben für anstehende Konzert „Zeitreise zum Geburtstag“ (30 Jahre Frauenchor „pro musica“ 1989 Uedem e.V.) am 21. März im Bürgerhaus Uedem laufen bereits.

Der Kassenbericht wurde von Karin Brauer vorgetragen, die Kassenprüfer (Petra Ernst und Marion Billen) hatten keine Beanstandungen, Entlastung wurde erteilt.

Die Vorstandswahlen leitete Elisabeth Hellwig. Alle Vorstandmitglieder wurden in ihren Funktionen bestätigt: Evelyn Bebensee als Vorsitzende, Karin Brauer als Kassiererin, Annette Thomas als Schriftführerin. Maria Gedig ist die Notenwartin, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist Kirsten van den Heuvel zuständig. Marion Billen und Ursula Mai werden künftig die Kasse prüfen. Den Vergnügungsausschuss übernehmen in diesem Jahr „die Kevelaerer“ Irmgard Reetz, Marlene Lamers, Monika Esters, Christel Völlings und Monika Smetz-Stassen.

Im Sommer wird sich der Frauenchor „pro musica“ 1989 Uedem e.V. auf die nächste Chorreise begeben. Dieses Mal ist Straßburg im Nordosten von Frankreich im Elsass das Ziel. Ein besonderes Highlight wird das Konzert im Münster zu Straßburg werden.

Alle Sängerinnen freuen sich jeden Mittwoch um 19.30 Uhr auf die nächste Probe in der Freien Evangelischen Kirche in Uedem Sangesfreudigen Frauen können gerne auf ein „Schnupperprobe“ vorbeischauen. Nähere Infos unter: www.promusica-uedem.com