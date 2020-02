UEDEM/KALKAR. Am Luftwaffenstandort Kalkar / Uedem haben am Donnerstag, 26. März, insgesamt 40 Mädchen die Gelegenheit, die Luftwaffe in all ihren Facetten kennenzulernen. Der bundesweite Aktionstag ermöglicht es den Schülerinnen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die Luftwaffe am Niederrhein beteiligt sich bereits seit vielen Jahren mit einem abwechslungsreichen und spannenden Angebot.

An vier Stationen erhalten die jungen Besucherinnen einen umfassenden Überblick über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr. Neben dem Sanitätsdienst, der bereits seit vielen Jahren mit dabei ist, wird ein Einblick in das Leben im Felde geboten. Daneben präsentieren sich das Weltraumlagezentrum und der Flugführungsdienst. Neben dem Mittagessen in der Truppenküche der Kaserne gibt es natürlich auch reichlich Berührungspunkte mit den Soldatinnen und Soldaten, die gerne alle Fragen rund um ihren Beruf beantworten.

Der Karriereberater des Standortes ist ebenfalls dabei und gibt einen Überblick über die beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr.

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 15 Jahre. Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite www.girls-day.de möglich. Informationen rund um den Arbeitgeber Bundeswehr gibt es auch im Internet unter www.bundeswehrkarriere.de

Termine für Beratungsgespräche in Kalkar oder Wesel können unter Telefon: 0800 - 9800880 vereinbart werden.