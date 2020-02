Spannenden Sport, ein actiongeladenes Showprogramm und ein abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie, das verspricht Teil 1 des Keppelner Springfestivals vom 14. bis 16. Februar.

KEPPELN. Auf dem Hötzenhof der Familie Terhoeven-Urselmans messen sich an drei Turniertagen zahlreiche Reiter in Spring- und Dressurprüfungen. Über 1.000 Nennungen liegen dem Veranstalter in diesem Jahr vor. Sportlicher Höhepunkt ist die Pony-Springprüfung der Klasse M* mit Stechen, tolle Showeinlagen verspricht der bei den Zuschauern beliebte Programmpunkt „Sport trifft Show“ am Samstagabend.

Los geht es am Freitag ab 9 Uhr traditionell mit dem Keppelner Springpferdemeeting, bei dem der Nachwuchs unter dem Sattel zu Beginn der Saison in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M* die besondere Keppelner Turnieratmosphäre schnuppern kann. Es folgt eine Springprüfung der Klasse L, bevor ab 19.30 Uhr die neue Springprüfung der Klasse M mit Stechen für die Leistungsklassen 3 und 4 angeläutet wird. „Mit dieser Prüfung möchten wir Reitern, die sich noch nicht so häufig in Springprüfungen der mittelschweren Klasse versucht haben, eine Möglichkeit bieten, sich zu messen und zu Beginn der neuen Saison Erfahrungen zu sammeln“, sagt Arnold Janßen, 1. Vorsitzender der Keppelner Reiter.

„Der Sonntagnachmittag mit einer Punktespringprüfung der Klasse A** mit Joker und dem anschließenden Springen der Klasse L mit Stechen bietet dann Teilnehmern, deren Prüfungen üblicherweise nicht zur „Prime Time“ eines Turniers ausgetragen werden, eine Kulisse, die es auf anderen Turnieren für sie wohl nur selten gibt. Wir hoffen daher auf zahlreiche Zuschauer auch am Sonntagnachmittag.“

Der Samstag gehört weitgehend den Nachwuchsreitern, die sich bereits ab 8.45 Uhr in Springwettbewerben und -prüfungen messen. Sportlicher Höhepunkt am Samstag ist auch in diesem Jahr die Ponyspringprüfung der Klasse M* mit Stechen, die sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Magneten für die besten Nachwuchsreiterinnen und -reiter im Ponysattel entwickelt hat. Mit der amtierenden Rheinischen Nachwuchsmeisterin des Jahres 2019, Malin Terhoeven-Urselmans, Lisa-Marie Janßen, ebenfalls Mitglied des rheinischen Ponykaders, und Jörg Leon Zahn haben die Keppelner Reiter in diesem Jahr gleich drei „eigene“ Eisen im Feuer.

Drei hoffungsvolle Vereinsmitglieder

„Wir sind stolz, dass wir drei hoffungsvolle Vereinsmitglieder vor heimischem Publikum sehen werden und freuen uns, dass diese tolle Prüfung nach wie vor im Turnierkalender vieler Ponyreiter gesetzt ist“, so Arnold Janßen weiter.

Unter dem Motto „Sport trifft Show“ geht es am Samstagabend in der Keppelner Reithalle wieder rund. Sechs Mannschaften haben ihre Teilnahme angekündigt, weshalb die Keppelner ihren Gästen in diesem Jahr den Vortritt lassen und keine eigene Mannschaft ins Rennen schicken.

Neben dem sportlichen Wettkampf dürfen sich die Zuschauer hier auf die kreativen und nicht selten spektakulären Showprogramme der Teilnehmer freuen. Nach einem Jahr Pause sind auch die Kaltblutfreunde Uedem wieder am Start, die in der Vergangenheit schon vielfach für Furore gesorgt haben. „Besonders freut uns, dass der Zusammenhalt innerhalb der Vereine – und sogar über die Vereinsgrenzen hinaus – im Vordergrund steht. So werden die Vereine aus Sevelen und Rheurdt auch in diesem Jahr eine gemeinsame Mannschaft stellen“, erläutert Janßen. Man darf also gespannt sein, welche rasanten Auftritte die Mannschaften in diesem Jahr wieder hinlegen.

Seinen Abschluss findet das erste Turnierwochenende des Keppelner Springfestivals 2020 dann am Sonntag ab 8 Uhr. Zunächst gehört die Reithalle ganz den Dressurreitern, die in zahlreichen Reiterwettbewerben und in Dressurprüfungen bis zur Klasse A um Siege und Platzierungen wetteifern. Karnevalistisch wird es auch hier noch einmal mit einem Führzügel-Wettbewerb mit Kostüm, der ab 11.20 Uhr startet. Ab 12.15 Uhr klingt dann das erste Turnierwochenende mit Springprüfungen der Klassen A und L aus.

Für das leibliche Wohl der Besucher und Teilnehmer ist bestens gesorgt. Zusätzlich sorgen die Spielscheune, das Strohzelt und der Streichelzoo der Familie Terhoeven-Urselmans dafür, dass es auch den kleinen Besuchern nicht langweilig wird.

Weitere Informationen, die genaue Zeiteinteilung und eine detaillierte Wegbeschreibung zur Reithalle unter www.rv-keppeln.de