Erneut Autos zerkratzt

Schon wieder wurden im Holzwickeder Norden Autos beschädigt.

Am frühen Samstagmorgen, 15. Februar, meldete ein Zeuge einen zerkratzten Pkw an der Natorper Straße. Als Beamte der Polizeiwache Unna sich vor Ort umschauten, stellten sie insgesamt 15 Fahrzeuge fest, die vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt worden sind. Alle Fahrzeuge kamen von außerhalb, keines hatte eine Unnaer Zulassung. Möglicherweise handelt es sich bei den Nutzern der Autos um Flugreisende, die während ihrer Abwesenheit die Natorper Straße zum Parken nutzen. Hinweise bitte an die Polizei Unna, Tel. 02303/921-3120.