Wenn die japanische Trommelgruppe Senryoku Daiko vom Platz der Kulturen in der Kreisstadt Unna zu hören ist wissen es nicht nur Insider:

Der Abschluss der Interkulturellen Wochen mit dem Familienfest „bUNt International“ hat begonnen.



Ein ausführlicher Bericht „rund um das Familienfest" mit vielen Bildern folgt am Montag.

Schauen Sie doch einfach am Montag Abend hier wieder auf Lokalkompass rein.