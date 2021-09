Platz der Kulturen Unna - Samstag, 25. September 2021 11:00 bis 16:00 Uhr

Ein fester Platz im Programm

Ich freue mich sehr, so Bürgermeister Dirk Wigant, sie heute zum Aktionstag bUNt - International begrüßen zu dürfen. Diese vom Integrationsrat der Kreisstadt Unna organisierte und gestaltete Veranstaltung hat einen festen Platz im Programm der Interkulturelle Wochen in der Kreisstadt Unna.

In diesen Tagen finden bundesweit Interkulturelle Wochen statt. Sie haben das Ziel durch Begegnungen und Kontakte Deutschen und Zugewanderten im persönlichen Bereich ein besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und zum Abbau von Vorurteilen beizutragen, so Dirk Wigant

Foto © Jürgen Thoms: Bunt gemixt aus der Serie: Interkulturelle Woche Unna 2021 - Das Familienfest „bUNt International“ - Bürgermeister Dirk Wigant

hochgeladen von Jürgen Thoms

Dabei ist auch das Eintreten für bessere politische und rechtliche Rahmenbedingungen des Zusammenlebens ein zentrales Anliegen der Initiative.

Ein wichtiger Baustein der Integrationsarbeit

„Die Begegnung der Kulturen und Religionen ist dabei ein wichtiger Baustein der Integrationsarbeit in der Kreisstadt Unna“, so Dirk Wigant weiter. „Auch, wenn Unna schon viel geleistet hat und über ein gutes Fundament in seiner Stadtgesellschaft verfügt: Integration ist und bleibt auch in Unna ein aktuelles Thema und wichtiges Handlungsfeld, auf dem wir weiter vorangehen müssen“.

Bürgermeister Wigant dankte dem Integrationsrat der Stadt, an deren Spitze Ksenija Sakelšek, der sich so engagiert einbringt. „Sie setzen sich wirkungsvoll ein für ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen in Unna und setzen nachhaltig Akzente für Akzeptanz, Weltoffenheit und die Wertschätzung für den Mitmenschen in unserer Stadt“. Sein Dank ging auch an die vielen Ehrenamtlichen und engagierten Gemeinschaften und Institutionen in Unna, ohne die eine solche Veranstaltung, wie die Interkulturelle Woche nicht durchzuführen wäre.

Der Tag im Überblick

Durch das Nonstop bunte internationale Bühnenprogramm führte die Vorsitzende des Integratsats Ksenija Sakelšek

Foto © Jürgen Thoms: Bunt gemixt aus der Serie: Interkulturelle Woche Unna 2021 - Das Familienfest „bUNt International“ - Vorsitzende des Integratsats Ksenija Sakelšek

hochgeladen von Jürgen Thoms

11:15 Senryoku Daiko (japanische Trommelgruppe) mit Tai-Chi, Gruppe Unna

11:45 „Derwische“ Türkisch-Islamische Gemeinde Werl

12:00 Jürgen Skura (Cello)

12:20 Folkloretanzgruppe „Wiselka“ aus Dortmund

12:35 Heinz Bischoff & Gisela Habekost

13:00 Rabijana Ehrenstein mit Schülern (Klavier)

13:20 Folkloretanzgruppe „Wiselka“ aus Dortmund

13:35 Senryoku Daiko (Jap. Trommelgruppe)

13.55 Rabijana Ehrenstein mit Schülern (Klavier)

14:15 Josefa Duarte (Portugiesische Musik)

14.40 Verein „Stern“

15:00 Musikalische Reise durch Griechenland mit Stavros Toutalas Bouzouki, Christos Niagoulis Bouzouki und Stelios Stylianidis Gitarre und Gesang



Rund und den Platz

gab es Informationsstände von Vereinen und Organisationen.Für die Kleinen ein Kinderprogramm und für das leibliche Wohl sorgte ein reichliches Angebot an landestypischen Spezialitäten aus dem Orient und Okzident.

Fazit

Unna bleibt bUNt International und es war wie es sich Bürgermeister Dirk Wigant in seiner Begrüßung gewünscht hat: ein entspannter, anregender Tag. Mit viel Vergnügen, tollen Kulturbeiträgen und guten Gesprächen. Unna hat ein Zeichen gesetzt für ein gleichberechtigtes Miteinander über alle ethnische, kulturellen und religiösen Unterschiede hinweg und ein Zeichen für #offengeht.

Fotos © Jürgen Thoms: Bunt gemixt aus der Serie: Interkulturelle Woche Unna 2021 - Das Familienfest „bUNt International“