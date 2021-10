UNNA. Seit 1980 versucht der erfahrenste und mehrfach preisgekrönte Afrika-Korrespondent Bartholomäus Grill einen Kontinent zu verstehen, in dem Europa zehn Mal Platz finden würde. Am Mittwoch, 10. November, um 19 Uhr spricht Grill in der Bibliothek im zib (Jugendbereich) über seine Erfahrungen und greift dabei brandaktuelle Themen auf.

Wo steht Afrika heute, was wird die Zukunft bringen? Grill zieht Bilanz, er blickt zurück auf vier turbulente Jahrzehnte - und entdeckt dabei das Zukunftspotenzial des angeblich verlorenen Kontinents. Trotz Armut und grassierender Korruption birgt Afrika gewaltige Potenziale: Es ist der rohstoffreichste Kontinent der Erde mit einem großen Reservoir an ungenutztem Agrarland. Und es hat eine junge, schnell wachsende Bevölkerung. Zudem eröffnet die digitale Revolution neue Horizonte.

Die Angst Europas vor einer afrikanischen Flüchtlingswelle wird ebenso Thema sein wie der dramatisch wachsende Einfluss Chinas, der zu Widerständen gegen einen "neuen Kolonialismus" führt. Kann es afrikanische Lösungen geben für die afrikanischen Probleme, etwa durch die Rückbesinnung auf umweltschonende Produktionsformen und wirtschaftliche Alternativen zur westlichen Wachstumsreligion? In seinem neu erschienenen Buch „Afrika! Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents“ zeichnet Bartholomäus Grill anhand von Beobachtungen und Begegnungen mit packenden Reportagen ein tiefenscharfes Bild dieses vielschichtigen Kontinents im Aufbruch.

Grill zeigt dabei eine gelungene Kombination aus historisch-politischer Analyse und persönlicher Anschauung. Mit seiner Skepsis gegenüber westlichen Patentlösungen zerpflückt er in seinen Reportagen gängige Afrika-Diskurse, etwa den vom korrupten Kontinent oder den vom Zukunftslabor, und gleicht „Ferndiagnosen“ mit der Wirklichkeit vor Ort ab.

Bartholomäus Grill war seit 1993 zunächst als Afrika-Korrespondent für die Zeit in Johannesburg, seit 2013 ist er für den Spiegel als Korrespondent in Kapstadt. Von 2005-2009 gehörte Grill zum Afrika-Beraterkreis von Bundespräsident Horst Köhler. Für seine Veröffentlichungen und sein Engagement wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Medienpreis Entwicklungspolitik und die Reportage-Preise des Europarates und der Henri- Nannen-Stiftung.

Der Eintritt zur Veranstaltung im zib ist frei. Die Anmeldung wird erbeten unter www.vhs-zib.de

oder Tel. 02303/103-714