Brigitte Schubert ist die neue Leiterin der VHS

Mehr als 15 Jahre hat Rita Weißenberg die VHS Unna Fröndenberg Holzwickede im zib geleitet. Nun hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Neue Leiterin der VHS ist Brigitte Schubert.



Jedes Semester wurden über 600 Kurse, Workshops, Vorträge, Ausstellungen und Exkursionen angeboten und 4.500 Anmeldungen belegen das Interesse an Bildung und dem spannenden Angebot der Volkshochschule, das Rita Weißenberg mit dem VHS Team realisiert hat. Ende Juni ist sie aus dem Dienst ausgeschieden und in den Ruhestand verabschiedet worden. Brigitte Schubert, die seit mehr als zwölf Jahren den Studienbereich Gesundheit, Fitness und Ernährung in der VHS geleitet hat, ist seit Juli die neue Leiterin der VHS.

Bewährtes weiterführen und Neues unter den aktuellen gesellschaftlichen Diskursen, bildungspolitischen Aspekten sowie den Corona-Schutzauflagen zu entwickeln, wird die Herausforderung der nächsten Semester sein. „Mein Dank gilt Rita Weißenberg für ihre jahrelange ausgezeichnete Arbeit bei der Volkshochschule. Mit Brigitte Schubert haben wir eine Nachfolgerin gefunden, die den erfolgreichen Weg der Volkshochschule fortführen wird“, sagt die zuständige Beigeordnete Kerstin Heidler.