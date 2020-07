In 2-jährigem Rhythmus finden die World Choir Games - in Deutschland auch unter dem Namen Chorolympiade bekannt - auf verschiedenen Kontinenten statt.

Ins Leben gerufen wurde das Chorfestival vom Präsidenten des Fördervereins INTERKULTUR Günter Titsch.

Die Idee, eine Veranstaltung wie die World Choir Games durchzuführen, erwuchs aus dem olympischen Ideal, Menschen und Völker auf friedliche Weise und im fairen Wettbewerb zusammenzuführen. Musik ist die gemeinsame Sprache der Welt und fungiert als Kommunikator zwischen Kulturen und Ländern.

Der diesjährige Gesangswettbewerb, der diesen Sommer im belgischen Flandern stattfinden sollte, wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie bei bleibendem Veranstaltungsort auf den 2. - 12. Juli 2021 verschoben.

Die letzten World Choir Games fanden 2018 erstmals auf einem afrikanischen Kontinent in Tshwane statt. Hier konnte man das besondere Temperament und den südafrikanischen Chorgeist mit der Leidenschaft für den Gesang erleben.

Fotos: "C INTERKULTUR / Nolte Photography"