Das Ensemble La Réjouissance spielt am Sonntag, 23. Januar, ab 18 Uhr in der Stadthalle Unna das dritte Meisterkonzert.

Das Ensemble La Réjouissance hat sich 2018 aus Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln gegründet. Es hat sich nach dem französischen Volkstanz „Réjouissance“ des 18. Jahrhunderts benannt, der sich mit „Freude“ übersetzen lässt.

Lars Hobein (Cembalo) wurde 1995 in Hagen geboren. Im Alter von sieben Jahren begann er mit dem Klavierunterricht. 2004 gewann er beim „Concours Musical de France“ den zweiten Preis und im folgenden Jahr den ersten Preis. Seit 2009 ist er Kantor einer Kirchengemeinde in Hagen. 2014 begann er das Cembalo- und Generalbass-Studium in Köln bei Professor Michael Borgstede.

Mariya Miliutsina (Traversflöte), 1992 in Weißrussland geboren, begann ihre musikalische Ausbildung mit sieben Jahren. Schon bald folgten Konzerte, Wettbewerbe und Meisterkurse in Weißrussland, Russland, der Ukraine, Moldawien, Polen und Deutschland. 2011 begann Mariya Miliutsina ihr Studium an der staatlichen Musikakademie in Minsk. Seit 2013 studiert sie an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

Amarilis Duenas (Viola da Gamba, Barockcello), 1998 in Spanien geboren, begann mit fünf Jahren Cello zu spielen. Seit 2016 studiert sie bei Maria Kliegel (Violoncello) und Rainer Zipperling (Viola da Gamba, Barockcello) an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Sie gewann Preise bei internationalen Wettbewerben.

Einzelkarten für die Meisterkonzerte gibt es online über das Ticketsystem:https://pretix.eu/musikverein-unna/ , an der Abendkasse im i-Punkt im zib am Lindenplatz (Tel. 02303/103-777) ab ca. 4 Wochen vor dem Konzerttermin.

Vormieten können bestellt werden schriftlich oder telefonisch bei Frau Großebüter (Martinstr. 5, 59423 Unna, Tel. 02303/86074) über das Kontakformular auf der Homepage des Musikvereins.