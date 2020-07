German Blues Award-Gewinner kommen auf den Platz der Kulturen

Am Donnerstag, 23. Juli, stellt die Jimmy Reiter Band ihre aktuelle CD beim Open-Air Konzert auf dem Platz der Kulturen vor.

Beginn ist um 20 Uhr. Die Jimmy Reiter Band gehört aktuell zu den angesagten Top-Bands der Blues-Szene und wird von allen Seiten hoch gelobt. Seit 2010 ist die Jimmy Reiter Band auf den Club- und Festivalbühnen unterwegs, um ihre Version des modernen, elektrischen Großstadtblues unters Volk zu bringen, für den sie sich in der Szene einen Namen gemacht hat.

Jimmy Reiter war über zehn Jahre als Gitarrist des US-amerikanischen Blues-Sängers und Mundharmonikaspielers Doug Jay sowie verschiedener anderer internationaler Blues-Künstler auf Tour, ehe er 2011 mit „High Priest Of Nothing“ sein Debütalbum als Frontmann veröffentlichte. Die Scheibe wurde gleich mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik", CD des Monats in der "bluesnews" und einigen Auszeichnungen mehr.

Auch die internationale Bluespresse überschlägt sich mit Lob für den Gitarristen und Sänger: „Dieser Typ ist einer der besten jungen Bluesgitarristen, die man seit langem in Europa gehört hat“, schrieb beispielsweise unlängst das größte britische Bluesmagazin „Blues & Rhythm“.

Jimmy Reiter wurde mit dem „BiG Blues Award“ als bester zeitgenössischer Blues-Künstler ausgezeichnet und seine Band mit dem „German Blues Award“ als Beste Bluesband Deutschlands.

Mittlerweile ist die dritte CD erschienen, ein „Must Have“ für alle Bluesliebhaber, die CD „What You Need“, die die Band bei der diesjährigen Tournee im Tourgepäck hat.

„Wir sind mächtig stolz, dass wir die Jimmy Reiter Band für ein Konzert bei uns in Unna verpflichten konnten,“ freut sich Frank Herzog vom Kulturzentrum Lindenbrauerei. "Wir freuen uns auf ein grandioses Blueskonzert der internationalen Spitzenklasse“.Die Karten gibt es nur auf www.lindenbrauerei.de, eine Abendkasse gibt es nicht.

Das Kulturzentrum Lindenbrauerei nutzt die Lockerungen der Coronaschutzverordnung und bietet seit Juni wieder die ersten Veranstaltungen an. Dass diese unter besonderen Rahmenbedingungen stattfinden müssen, versteht sich von selbst. Auf dem Platz der Kulturen dürfen nur 100 Gäste das Programm genießen. Jeder Gast hat eine fest zugewiesene Platznummer. Häusliche Gemeinschaften haben die Möglichkeit 2 Plätze nebeneinander zu erwerben, ansonsten gibt es nur ein Ticket pro Person. Der Sicherheitsabstand ist gewährleistet. Es gibt für jeden einen Sitzplatz oder Stehtisch. Die gastronomische Versorgung ist durch einen Tischservice sichergestellt. Es wird definitiv keine Abendkasse geben- egal wie viel Karten im VVK verkauft wurden. So wird eine unkontrollierte Menschenansammlung vermieden. Es wird darum gebeten einen Mundschutz bis zum Erreichen des gebuchten Platzes (und für einen evtl. Gang zur Schalander-Toilette) zu tragen. Ein Regenschirm darf mitgebracht werden.