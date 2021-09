Erich-Göpfert-Stadthalle Parkstraße 44 59425 Unna - Donnerstag, 9. September 2021, 20:00 Uhr

Endlich war es soweit

Nach drei Terminverschiebungen wegen Corona waren die musikalischen Botschafter in blau zum 20. Benefizkonzert in der Kreisstadt Unna angekommen.

320 Konzertbesucher

darunter viele, die sich das seit 2001 für die Kinderkrebshilfe engagierende Ehepaar Monika und Dieter Rebbert, unterstützen. Vor Corona füllten weit über 600 Besucher die Halle. Sie sind sehr dankbar, das dieses Jubiäumskonzert endlich beginnen kann.

Mit der Nordic Fanfare and Hymn von Jacob de Haan stimmte das Marinemusikkorps, die klingende Visitenkarte der Stadt Wilhelmshaven mit ihrem Dirigenten Fregattenkapitän Matthias Prock, die Besucher auf den Abend ein. Es folgte die offizielle Begrüßung durch

Foto © Jürgen Thoms - Das 20. Benefizkonzert zu Gunsten der Kinderkrebshilfe mit dem „Marinemusikkorps Wilhelmshaven“ - 0ffizielle Begrüßung durch Oberstleutnant André Rosarius

hochgeladen von Jürgen Thoms

Oberstleutnant André Rosarius, Kommandeur des Versorgungsbataillons 7 und Schirmherr. Seine Freude das Marinemusikkorps Wilhelmshaven hier zu haben konnte man ihm anmerken. Er wünschte den Besuchern zu diesem besonderen Ereignis einen schönen Abend.

Durch das dann folgende abwechslungsreiche und durch verschiedene Musikrichtungen weitere Programm, wo Instrument und Stimme glänzten führte Dirigent und Fregattenkapitän Matthias Prock. Unterstützt wurde er dabei von Leutnant zur See Andreas Striebe.

Für uns ist es das erste öffentliche Konzert seit Beginn der Corona Pandemie

für unser im Oktober 2019 an Deutschlands größtem Bundeswehrstandort Wilhlmshaven mit 21 Soldaten und Soldatinnen in Dienst gestellten Marinemusikkorps.

Ein unglaubliches Gefühl

hier in Unna mit den zurzeit 36 Musikern, wieder auf einer Bühne zu stehen. Und schnell hatte Fregattenkapitän Matthias Prock den Taktstock zum

Foto © Jürgen Thoms - Das 20. Benefizkonzert zu Gunsten der Kinderkrebshilfe mit dem „Marinemusikkorps Wilhelmshaven“ - Dirigent Fregattenkapitän Matthias Prock

hochgeladen von Jürgen Thoms

Hands Across the Sea von John Philip Sousa in der Hand. Das gefiel den Besuchern und es gab viel Applaus. Zu den weiteren vielseitigen Darbietungen gehörten:

• My Dream mit dem Solisten Oberbootsmann Niccolo Welsch (Flügelhorn)von Peter Leitner • Tulpen aus Amsterdam von Ralf Arnie - Arr.: Christoph Walter • Nordseebilder von Johann Strauß (Sohn) - Arr.: Alexander Weber • Optimisten-Marsch von Miroslav Juchelka - Arr.: Jaroslav Zeman.

Nach einer kurzen Pause stellte das Orchester den unverwechselbaren, maritimen Charme der Nordsee weiter unter Beweis mit Titeln wie:

• In the Stone von Maurice White, David Foster - Bearb.: Gilbert Tinner • The Melody Shop und den Solisten Oberbootsmann Jannik Schulze (Tenorhorn) und Oberbootsmann Lukas Maukner (Tenorhorn) von Karl King • 80er KULT(tour) Diverse - Arr.: Thiemo Krass • The Wellerman mit Solist Stabsbootsmann Volker Reesing (Gesang) von Historic - Arr.: Marcus Müller • Karla with A KvonThe Hooters - Arr.: Robert Kuckertz • Nimm uns mit, Kapitän auf die Reise, Diverse - Arr.: Robert Kuckertz • Anker gelichtet von Miles/Zimmermann.

Am Ende gab es

lang anhaltenden stehenden Applaus. Als Zugabe: Kameraden auf See und einen Mix aus dem Programm



Zum Abschluss des Abends

gab es von Schirmherr und Unnas Bürgermeister Dirk Wigant ein herzliches Dankeschön an das Marinemusikkorps Wilhelmshaven und die Besucher für ihr Kommen. Und so sein Fazit:

Schön, einfach mal wieder Kultur erleben dürfen. Wir beginnen die Kulturarbeit wieder von vorne!

Links

• Marinemusikkorps Wilhelmshaven

•Kinderkrebshilfe-Unna



Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Das 20. Benefizkonzert zu Gunsten der Kinderkrebshilfe mit dem „Marinemusikkorps Wilhelmshaven“