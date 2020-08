Massen ein starkes Stück Unna

Ein Buch über ganz Massen, nicht zu wissenschaftlich und gut lesbar, gibt es bisher nicht. Das ändert sich nun mit dem vorliegenden Band von Hartmut Ganzke und Dr. Peter Kracht „Massen in Bildern und Geschichten“.

Auf 200 Seiten und reich bebildert

trägt das Buch Wissens-und Lesenswertes aus Niedermassen, Obermassen, Massen-Nord und der Massener Heide zusammen - aus den verschiedensten Lebensbereichen. So geht es um das tägliche Leben ebenso wie um Glaubensorte, um die Geschichte und das Vereinswesen. Gerade Vereine sind ja das Bindeglied in einem Ort, selbst wenn er wie Massen mehr als 10.000 Einwohner zählt.

Das Leben im Unnaer Ortsteil

wurde und wird von mehreren Personen in unterschiedlichsten Funktionen mitbestimmt und gestaltet. Aus der Politik, aus dem Handel, aus dem Ehrenamt wie auch aus dem kirchlichen Bereich kamen und kommen Menschen, die sich in besonderer Weise für ihren Ort eingesetzt haben, die mit dafür gesorgt haben,dass Massen bis heute lebenswert ist. Einige Porträts dokumentieren deren Wirken im Sinne einer liebenswerten Heimat in Massen.

Dieses Gefühl von Heimat

im positiven Sinne zeigt eindrucksvoll das überall in Massen bekannte und benutzte geflügelte Wort: „Massen kannst Du hassen, aber nicht verlassen!“ Was wiederum belegt, dass Massen ein starkes Stück Unna ist!



Ab sofort ist

„Massen in Bildern und Geschichten“

in folgenden Massener Geschäften zum Preis von 12,50 Euro zu haben.

Friseur Müllensiefen, Sparkasse Massen, Westlotto Partner Kneiphof, Drucker Domain und Mühlenapotheke