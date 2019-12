Schillerschule Massener Hellweg 7a 59427 Unna Freitag, 20. Dezember 2019 10:00 bis 11.30 Uhr

Es war richtig voll geworden in der Aula der Schillerschule als Schulleiter Matthias Landsberg die Letzten, noch vor der Tür Wartenden zur offiziellen Begrüßung hereingebeten hatte. Alle 235 Schüler*innen mit ihren Lehrkräften und Betreuern, einigen Eltern und Großeltern hatten sich hier versammelt.

Mix aus Programm und Rückblick

Danke

so die große, nicht zu übersehende Präsentation der vielen Unterstützer und Sponsoren, die auch im vergangenen Jahr mit dabei waren. Danke auch allen, die wir hier vergessen haben!

Mit den Liedern

„Heut wird gebacken“ und „Du bist der Weihnachtsmann“ stimmte der Schulchor unter Leitung der Musikpädagogin Sabine Böker-Kaminski von der Jugendkunstschule Unna auf den Vormittag ein. Sie waren auch am 3. Advent beim Weihnachtssingen mit dem Chor 72 im Massener Bürgerhaus dabei.

Die dann folgende Übergabe eines Spezialfahrrads an die auf einen Rollstuhl angewiesene Pauline war ein besonderer Moment. Möglich gemacht hat das die Bürgerstiftung Unna und Klasse 4b.

Es folgten die Jekits unter Leitung der Musikpädagogin Sabine Böker-Kaminski mit dem „Schneeflockentanz“ und „Es ist so kalt“.

Das Schüler*innen mit ihren Lehrkräften sportlich sehr aktiv sind stellten sie mit 203 erreichten Sportabzeichen unter Beweis. Die das Sportabzeichen in Gold erreicht haben wurden hier noch einmal besonders geehrt.

Es folgte ein Video der Reit-AG und Geschenke für die Schillerschule gab es auch: Bücher und ein von der Firma Andreas Gajda gesponsertes Kettcar. Solisten bereicherten das weitere Programm: ein „Gedicht“ der drei Streileins, „Oh du fröhliche“ auf der Geige von Christian Korallus, „Jingle Bells“ der Flötenkinder.

Ihren Hausmeister Herrn Kühl bedachten das Schillerteam mit einem Präsent und kürten ihn zum besten Hausmeister!

Mit dem Liedern: „Wann ist Weihnachten“ der Klasse 2b und „Wenn der Himmel unser Herz erreicht“ der Jahrgangstufe 3 beeindruckten Marie und Mia mit ihrem Weihnachtsturnen. „Advent mit der Klasse 4a und „Zünd ein Licht an!“ gemeinsam gesungen endete diese etwas andere Weihnachtsfeier in der Weihnachtstexte von Kindern verschiedener Klassen vorgetragen wurden.

Zwischen den einzelnen Vorträgen

gab Schulleiter Matthias Landsberg einen Jahresrückblick. Es waren so viele Dinge, dass ich hier nur einige aus den 12 Monaten beispielsweise aufführe: Sie beteiligten sich mit der größten Mannschaft am Silvesterlauf 2018 des TV Unna und werden in diesem Jahr auch wieder mit 40 Teilnehmern dabei sein. Sie waren mit über 90 Teilnehmern bei der Müllsammelaktion in Massen dabei. Sie wurden beim Themenschwerpunkt „Innovation" beim Sportabzeichen-Wettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe ausgezeichnet! Die Schillerschule referierte bei einer Veranstaltung der Landeselternschaft zum Thema „Digitale Bildung". Es gab den Markt der digitalen Möglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer an der Schillerschule und 80 Teilnehmer konnten sich über die Möglichkeiten des Arbeitens mit digitalen Medien informieren. Und vieles mehr.

Mein Fazit

Schüler*innen mit ihren Lehrkräften und Betreuern habe das Jahresmotto 2019: „Normal ist anders- Anders ist normal“ erfolgreich gelebt und sie starten mit dem Motto: „Machen ist krasser als wollenI“ ins Jahr 2020.

Schillerschule Unna

- Städtische Gemeinschaftsgrundschule -

Schulleiter: Rektor Matthias Landsberg

Massener Hellweg 7a

59427 Unna

Telefon: (02303) 591020

E-Mail: info(at)schillerschule-unna.de

Homepage: Schillerschule Unna

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Mit einer tollen Weihnachtsfeier auf die Ferien und das Weihnachtsfest eingestimmt