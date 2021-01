Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen:Da aktuell keine Veranstaltungen möglich sind, bietet die Lindenbrauerei Unna am Samstag, 30. Januar, ab 20 Uhr ein Konzert von Reggatta de blanc als Live Stream an.



Vor 44 Jahren, also im Januar 1977, gründen Sting, Stewart Copeland und Andy Summers’ Vorgänger Henry Padovani die Rockband The Police, die in den folgenden sieben Jahren Geschichte schreibt. 1987 gründet Michael Griese, "Stings deutscher kleiner Bruder“ die erfolgreiche The Police-Tributeband Reggatta de blanc, die damals die Messlatte für alle deutschen Tributebands hoch gelegt hat und aus der Coverszene nicht mehr wegzudenken ist.Mit Tom Quast (Gitarre) und Jonas Wilms (Drums) komplettieren zwei begnadete Musiker der Unnaer und Dortmunder Musikszene seit nunmehr zehn Jahren das Trio.

Den Link zu dem Live-Stream erhalten Teilnehmer am Tag der Veranstaltung per Mail.Tickets gibt es unter lindenbrauerei.de.