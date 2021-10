Karussell fahren, an Buden stöbern oder Süßigkeiten verspeisen: Für viele Menschen ist der Besuch der Kirmes in Unna immer ein großes Vergnügen. Nach einer langen Pause lädt die traditionelle Katharinenkirmes ab Freitag, 29. Oktober und bis Montag, 1. November, zu fröhlichem Trubel rund um das Unnaer Rathaus ein. Der Stadtspiegel verlost 5x zwei Bummelpässe.

In den Bummelpässen haben die Schausteller Freikarten und Preisnachlässe für ihre Geschäfte zur Verfügung gestellt. Der Bummelpass hat einen Wert von etwa 20 Euro.

Wer einen Bummelpass gewinnen möchte, sendet bis Montag, 25. Oktober, 20 Uhr, mit Angabe von Namen und Wohnort eine E-Mail mit dem Betreff „Katharinenkirmes“ an: redaktion@stadtspiegel-unna.de.

Die fünf Gewinner werden persönlich per Mail benachrichtigt und können die Bummelpässe ab Dienstag, 26. Oktober, im Bürgeramt im Rathaus Unna zu den üblichen Öffnungszeiten (https://www.unna.de/rathaus/verwaltung/buergerservice) und unter Vorlage des Personalausweises abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

44 Schausteller stehen bereit

Aufgrund mehrerer Baumaßnahmen fällt die diesjährigen Katharinenkirmes etwas kleiner aus. Dennoch verspricht sie wieder Kirmesspaß in der City und begeistert große und kleine Besucher mit Fahrgeschäften, Imbissbetrieben und Kinderbelustigung, darunter „Musik-Express“, „Twister“, „Rock’n‘Roll“ und Kinderfahrgeschäfte. Los geht es um 14 Uhr, die offizielle Eröffnung ist um 15 Uhr. Ein Spezialfeuerwerk vom Rathausdach, am Freitag um 19 Uhr sorgt für spektakuläre Momente.

Noch bis zum 1. November kommen dann die waghalsigsten unter den Kirmesfans bei den Großfahrgeschäften genauso auf ihre Kosten, wie Freunde des ruhigeren und traditionellen Karussells. Am Montag ist der traditionelle Familientag, dann heißt es: Einmal zahlen, zweimal fahren.

Mit dem Rummel gehen auch Verkehrsänderungen einher: Die Parkplätze vor dem Rathaus werden vom 25. Oktober bis zum 2. November gesperrt. Die Behindertenparkplätze an der Radstation werden an den Nordring gegenüber der IKK verlegt. Die Buslinie mit Haltestelle vor dem Rathaus verkehrt nicht. Bei den Tiefgaragen gelten verlängerte Öffnungszeiten: Die Tiefgarage am Bahnhof bleibt bis 22.30 Uhr geöffnet, das Parkhaus am zib ist bis 24 Uhr geöffnet und das Parkhaus City Residenz bleibt an allen Kirmestagen bis 23 Uhr geöffnet.