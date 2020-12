„As time goes by !“

war nicht nur die Titel-Melodie eines großen Film-Klassikers, sondern ist darüber hinaus eine zum Jahresende immer besonders bewusst werdende Erkenntnis. Das Tröstliche dabei ist , dass die scheinbar immer schneller vergehende Zeit in der Regel eine erlebnisreiche und schöne Zeit ist.

In diesem Jahr war alles anders

Die Corona-Pandemie hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und wird es auch noch weiterhin tun. So mussten wir auf vieles im Laufe des Jahres verzichten.

Auch stimmungsvolle, vorweihnachtliche Besuche auf Weihnachtsmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern, Treffen mit Freunden das alles hat es in diesem Jahr nicht gegeben.

Die zu Weihnachten lang ersehnte Zusammenkunft mit der Familie wird es nur nur in sehr eingeschränkter Form geben. Viele werden sogar ganz darauf verzichten müssen.

Die Corona-Pandemie

hat mich erkennen lassen wie wertvoll persönliche Begegnungen mit Menschen sind, die das Leben lebenswert machen. Viele der Veranstaltungen über die ich in den 10 Jahren als BürgerReporter immer „vor Ort“ war sind ausgefallen.

Ich wünsche allen Besuchern dieser Seite ein schönes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und kommen Sie gut ins Jahr 2021.