Mehrmals täglich

kommt seit Mitte Juni ein junges Eichhörnchen flink durch unseren Garten an die Vogelfutterstelle unter der Hemlocktanne.

Zurzeit gibt es nur Knödel für unsere Meisen dort. Wenn das Eichhörnchen sich an den Meisenknödeln bedient, sind unsere Meisen zum Warten gezwungen. Geschickt zieht es die am Vogelhaus hängenden Knödel hoch und besetzt für längere Zeit das Vogelhaus.

Es liefert den Beweis:

Eichhörnchen sind wahre Akrobaten und holen sich in den möglichsten und unmöglichsten Positionen das Futter.

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Natur und Garten - Unser Eichhörnchen: Ein „Futterdieb“ am Vogelhaus