Für Werner Kolter

endet am 31. Oktober 2020 seine Amtszeit an der Spitze der Kreisstadt Unna. Nach drei Amtsperioden stellte sich der SPD Politiker im September nicht mehr zur Wahl.

Am 2. November tritt der CDU Politiker Dirk Wigand, seit 01. März 2019 Beigeordneter des Dezernat IV der Kreisstadt Unna, die Nachfolge von Werner Kolter an.

Ich habe Bürgermeister Werner Kolter im letzten Jahrzehnt mit meiner Kamera und Berichten oft begleitet und erinnere mich immer wieder gerne daran. Etwas davon möchte ich in meiner Fotoserie

Stationen aus der „zweiten Halbzeit“ als Bürgermeister hier dokumentieren.

Alle Fotos © Jürgen Thoms

Damit Sie liebe Leser meines Berichts diese auch zeitlich und inhaltlich zuordnen können sind alle mit Kurztexten untertitelt.