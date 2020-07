Die „Schutzgemeinschaft Fluglärm Dortmund-Kreis Unna e.V.“ hatte für Sonntag zu einem Protestmarsch In Form eines Spazierganges aufgerufen, der vom Osterschleppweg in Wickede zum Flughafengelände führen sollte. Bei schönstem Sommerwetter machten sich die ca. 450 Teilnehmer auf den Weg, nachdem zum Auftakt noch einmal über Pläne und Auswirkungen der geplanten Landebahnverlängerung aufgeklärt wurde. Unter den Teilnehmern befanden sich, neben Vertretern fast aller im Rat vertretenen Parteien, natürlich auch eine Reihe von Ratskandidaten*innen der Freien Liste Unna (FLU), die zusammen mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Frank Murmann und dem Fraktionsvorsitzenden Klaus Göldner in einheitlichem Outfit zur Stelle waren. Insbesondere die Kandidatinnen und Kandidaten für die Massener Wahlbezirke, Annette Dreihaus, Petra Ehlert, Mirko Neumann und Michael Schwering, waren vollzählig vertreten. Ein eindrucksvolles Bild für eine noch junge Wählervereinigung.

Eine Kundgebung am Flughafengelände rundete die insgesamt gelungene Veranstaltung ab. Vertreterinnen und Vertreter der politischen Gruppen erhielten die Gelegenheit, Grußworte zu sprechen. Für die FLU übernahm Frank Murmann diesen Part, der in klarer Form die Argumente gegen die Planungen, besonders aber die schädlichen Auswirkungen auf die Unnaer Bürgerinnen und Bürger, nochmals kurz zusammenfasste.

Zu kritisieren ist das Verhalten der etablierten Parteien in dieser Frage. Während die FDP gar nicht erst an der Demonstration teilnahm (am Vorbereitungstreffen übrigens auch nicht), sprachen sich die Unnaer Vertreter von SPD und CDU vollmundig gegen den Flughafenausbau aus, während ihre Parteifreunde im Dortmunder Rathaus und in der Düsseldorfer Landesregierung die Planungen überhaupt erst möglich machen. Ehrliche Politik sieht anders aus! Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil für die FLU, die sich mit ganzer Kraft für die Belange Unnas einsetzen kann, ohne dass ihr „Parteifreunde“ andernorts in den Rücken fallen können.