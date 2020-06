Gegen Innovationsstau

und Parteiegoismen

Der Unnaer Unternehmer und Lehrer setzt bewusst auf seine Unabhängigkeit: „Ich fühle mich keiner Partei verpflichtet, sondern ausschließlich den Bürgerinnen und Bürgern von Unna!“

Wilberg geht mit sechs Themenschwerpunkten ins Rennen:

» Innovative Wirtschaft:

Ansiedlung neuer Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Verbesserung digitaler Strukturen

» barrierefreie, einfache und preiswerte Mobilität für alle: umweltgerecht und gut getaktet

» bezahlbarer und lebenswerter Wohnraum für alle

» Umweltschutz und saubere Energien

» Mehr Bildung und Kultur für alle

» Unna als gesunde Stadt



Gerade der letzte Punkt wird einer der Schwerpunkte sein

Die anhaltende Pandemie zeige, wie wichtig Gesundheitsvorsorge und Prävention sind. In einer gesunden Stadt, in der alle relevanten Akteure wie Verwaltung, Unternehmen, Schulen, Kitas und Vereine an einem Strang ziehen, könne man einen erheblichen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft erzielen.

Jens Ole Wilberg tritt im September als parteiloser Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Unna an

Foto: PR : Event : Wilberg

hochgeladen von Jürgen Thoms

„Ich strebe eine Stadt an, in der es Mechanismen gibt, die dazu beitragen, dass Menschen integrativ und barrierefrei gesund bleiben. Prävention ist das Stichwort. Für wirkungsvolle Prävention in einer Kommune muss man intersektoral denken. Wenn man diesen Gedanken dann in meine anderen Politikbereiche weiterdenkt, sieht man, wie ich mir Unna in der Zukunft vorstelle: Überall müssen Netzwerke entstehen, damit alle Menschen nicht nur gesund bleiben, sondern Zugang zu Kunst und Kultur, Wohnraum, Sport und Freizeit und auch wirtschaftliches Engagement haben,“ sagt Jens Ole Wilberg.

Um Unnas Innovationsstau aufzulösen

setze Wilberg auf Dialoge, Netzwerke und gesellschaftlich übergreifende Lösungen, fern vom eingeschränkten Parteidenken und -dünkel.

„Ich bin kein Berufspolitiker, habe aber einen freien Blick auf alte Strukturen und denke vieles neu. Ich möchte Unna wiederbeleben. Das geht gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern und allen Akteuren in der Stadt,“ so Bürgermeisterkandidat Wilberg.

Jens Ole Wilberg wird in den kommenden Wochen das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen und gemeinsam mit ihnen an einer neuen und lebenswerten Stadt im Herzen Europas arbeiten.



Textquelle:

Pressemitteilung Jens Ole Wilberg