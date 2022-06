Senioren-Union besucht Fröndenberg

Am Dienstag, 14.06.2022, besuchten Mitglieder der Senioren-Union der CDU Unna die Senioren-Union der CDU Fröndenberg. Gemeinsam wurde am Nachmittag die Innenstadt der Stadt Fröndenberg und die Ketten- und Kulturschmiede besucht. Außerdem war der Besuch der denkmalgeschützten Stiftskirche angesagt. Die Herstellung von Ketten - sowohl per Hand und per Maschine - wurde den Teilnehmern in der Kettenschmiede gezeigt. In der Kulturschmiede wurde ihnen dann die Entstehungsgeschichte und das vielfältige kulturelle Angebot offeriert. Beide ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen befinden sich auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik am Landschaftspark Ruhr Ufer. Beim geselligen Kaffeetrinken im Haus an der Ruhrbrücke konnten die Mitglieder der Unionen Erfahrungen und Meinungen austauschen.

Die Hin- und Rückfahrt, Unna - Fröndenberg, erfolgte mit der Bundesbahn.