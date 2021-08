Unter www.ev-bildungsportal-unna.de präsentieren sich die Familien- und Erwachsenenbildung im Evangelischen Kirchenkreis Unna gemeinsam auf einer neuen Internetseite. Über 120 Angebote sind dort zu entdecken, auch ist eine Anmeldung und Buchung direkt über die neue Seite möglich.

Die Bildungsangebote unterstützen Familien und Erwachsene sowie pädagogische Mitarbeitende. Sie fördern die Begegnung von Eltern und Kindern und unterstützen Mütter und Väter, Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern zu gewinnen. Dazu gehören regelmäßige Spieltreffs ebenso wie thematische Vorträge oder Kurse. Mal wird gemeinsam gekocht oder es gibt eine Beratung rund um Vorsorge im Alter. Daneben sind auch Sprachkurse oder Pilgerangebote im Programm zu finden. Bewährtes wie das Café Knirps und die Mobile Kinderwerkstatt finden sich ebenso wie neue Formate, so wie die online-Schulungsangebote. Die Veranstaltungen und Kurse spiegeln ein breites Spektrum von Themen aus der Gesellschaft.

Auch Bildungseinrichtungen finden auf dem Portal Angebote, die sich ganz individuell buchen lassen. Einrichtungen Familienbildungsreferentin Andrea Goede und Referent für Erwachsenenbildung René Kirchner präsentieren mit dem Bildungsportal erstmals ihre Programme gemeinsam: „Davon profitieren alle, die sich bei uns über Bildungsangebote informieren und teilnehmen möchten, über die Generationen hinweg.“

Das gesamte Programm liegt ab Anfang September auch in gedruckter Form vor. In den Gemeindehäusern der Kirchengemeinden, im Haus der Kirche in Unna und auf Anfrage ist der gemeinsame Bildungskatalog erhältlich. Kontakt: Bildungsreferat im Ev. Kirchenkreis Unna, Tel. 02303/ 288129. Internet: www.ev-bildungsportal-unna.de.