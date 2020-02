Bei einer Spendenaktion des Round Table 143 Unna kamen stolze

10.000 Euro zusammen. 5.000 Euro wurden an die Stiftung

Deutsche KinderKrebshilfe übergeben.



Dieter und Monika Rebbert nahmen den Scheck entgegen und bedankten

sich im Namen der Kinderkrebshilfe.

Die Idee des Round Table:



Round Table ist eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren. Die Idee und die Organisationsform von Round Table haben ihren Ursprung in der Tradition des englischen Clublebens: Örtlich selbständige "Tische" führen jeweils etwa 15 bis 25 junge Männer unterschiedlicher Berufe und Wirkungsbereiche zusammen.

Der Service-Gedanke: Bei dem Engagement in Service-Projekten ist nicht Geld, sondern persönlicher Einsatz gefordert, der sich auf Offenheit für die Probleme anderer und auf die Freude am gemeinsamen Handeln gründet. Round

Table ist deshalb ein Service Club, jedoch keine karitative Einrichtung.

Auf dem Bild von links: Christian Dräger ( Round Table), Monika und

Dieter Rebbert (Kinderkrebshilfe-Unna), Daniel Kohlfeld und

Holger Kligge ( Round Table).