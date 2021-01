Kreativ-Werkstatt als Online-Workshop

"Kreativ aus der Krise" ist das Motto der neuen Fortbildungsangebote für Selbsthilfegruppen von der Kontakt- und InformationsStelle des Kreises Unna (K.I.S.S.). Die verschiedenen Online-Workshops sollen gemeinschaftliches und schöpferisches Tun ermöglichen. Interessierte aus Selbsthilfegruppen werden zwecks Planung um baldige Rückmeldung gebeten.

Bis 29. Januar anmelden!

Ein Schreibworkshop, Poetry Slam, Kreiere deinen Song, Malen, Basteln, Fotoshooting, Videoclips drehen oder Kochen – eine Vielzahl an Angeboten ist geplant. Die produktiven Ergebnisse können nach Absprache auf einer digitalen Plattform oder in printform präsentiert werden. Stattfinden sollen die Workshops online, über den eigenen Computer, am Telefon oder Smartphone ist eine Teilnahme möglich.

Die Anmeldung per E-Mail oder Telefon ist bis Freitag, 29. Januar, per E-Mail an margret.voss@kreis-unna.de oder laura.schwarz@kreis-unna.de oder Tel. 02303/272829 möglich. Mehr Informationen unter www.kreis-unna.de/selbsthilfe.