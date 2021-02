Mitnehmen ist ausdrücklich erwünscht

Um besonders die ältere Bevölkerung im Kreis Unna vor kriminellen Betrugsmaschen zu schützen, hat das Sachgebiet Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Unna im Impfzentrum in der Kreissporthalle an der Platanenallee in Unna Informationsmaterial mit Verhaltenstipps zur freien Verfügung ausgelegt.

"Das Mitnehmen ist ausdrücklich erwünscht", sagt Kriminalhauptkommissar Andreas Kaltenberg aus dem Sachgebiet Kriminalprävention/Opferschutz. "Weil leider gezielt Seniorinnen und Senioren Leidtragende krimineller Machenschaften sind und diese Zielgruppe derzeit vorrangig gegen das Coronavirus geimpft wird, erhoffen wir uns als Polizei von dieser Aktion, möglichst viele ältere Mitbürger mit unserer Aufklärungsarbeit zu erreichen."