Halbmarathon in Hamm beendet Winterlaufserie

Trotz widriger Umstände machten sich über 700 Läufer auf die zum Teil neu konstruierte Strecke des Halbmarathons der 46. Hammer Winterlaufserie. Unter ihnen auch Läufer des SuS Oberaden und des TLV Rünthe.

Für den SuS Oberaden erreichte Jürgen Graeber (M70) nach 1:51:18 Std. die Ziellinie im Stadion und errang damit Platz 2 in der Gesamtwertung seiner Altersklasse. Schnellste SuSlerin beim Halbmarathon und in der Serienwertung wurde Sabine Kulik (W45), die mit 1:50:31 Std. den 3. Altersklassenrang der Serie erzielte. Ebenfalls Dritter der Gesamtwertung wurde Peter Steeg (M75) mit der Halbmarathon-Zielzeit 2:31:20 Std. Weitere Auszeichnungen in der Serienwertung gab es für Georg Lazowski (4. M70, HM 2:04:14), Gabriele Fliege (5. W65, HM 2:11:44), Anja Kostrzewa (5. W50, HM 1:51:22) und Christian Rohowski (6. M65, HM 1:50:15). Alle Serienläufe finishten auch Ralf Paetzold (29. M50, HM 1:42:34), Frank Fuhrwerk (28. M55, HM 1:48:30) und Dirk Wittkowski (66. M50, HM 2:01:20).

Für den TLV Rünthe starteten Bettina Hagemann und Thomas Eder bei der Winterlaufserie. Bettina Hagemann (12. W50) benötigte 2:06:02 Stunden. Thomas Eder (20. M55) erreichte das Ziel nach 1:40:36 Stunden und zeigte sich zufrieden über seine Leistung. Simone Schriewersmann (20. W45) vom TLV Rünthe nahm nur am Halbmarathon teil, für den sie 2:06:01 Stunden benötigte.